ФНС предложила "теневым пивоварам" рассчитаться с казной добровольно

Сотрудники Федеральной налоговой службы встретились с производителями пива, к деятельности которых есть вопросы с точки зрения налогообложения. Бизнесменам, работающим по теневым схемам, предложили в добровольном порядке выплатить отчисления в бюджет. В противном случае более чем у двадцати производителей есть риски оказаться привлеченными к юридической ответственности, передает "Интерфакс".

"Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток", - рассказал на встрече с бизнесом замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

Со своей стороны, пивовары для снижения рисков предложили ввести минимальную розничную цену на пиво, как это сделано с более крепкими напитками. С их точки зрения, новая мера помешает продавать пиво по цене, не включающей в себя акциз.

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