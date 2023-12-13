Смольный согласовал проект воссоздания Борисоглебской церкви в центре города

Петербургский комитет по охране памятников одобрил проект воссоздания Борисоглебской церкви, почти целое столетие украшавшей собой перекресток проспекта Бакунина и Синопской набережной.
Проект подготовило ООО "Архитектурная мастерская Мамошина".
Будущий объект будет расположен с незначительным отклонением от его первоначального места. Вокруг воссозданной церкви разобьют сквер.
Борисоглебская церковь была снесена в 1975 году. Впоследствии освободившееся пространство позволило расширить набережную. Сегодня на месте бывшего культового сооружения находится автостоянка.
В 2023 году археологам удалось найти сохранившиеся фрагменты фундаментов уничтоженного храма.