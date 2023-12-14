Пожар в Апраксином дворе тушили 11 часов

В Центральному районе Петербурга произошёл пожар, который тушили всю ночь. Очагом стал Апраксин двор, об этом 13 декабря сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В дежурную службу МЧС в 19:46 в среду, 13 декабря, поступило сообщение о том, что на Садовой улице 28-30/41 начался пожар.

Как оказалось, возгорание произошло в Апраксином дворе, а именно на складу рынка. Огонь охватил 150 квадратных метров второго этажа здания.

Сотрудники МЧС из опасной зоны эвакуировали 20 человек. В 19:53 пожару был присвоен дополнительный номер БИС-1.

Окончательно пожар потушили только в 6:49 утра в четверг, 14 декабря. Сведения о пострадавших и о причинах возгорания не поступали. К ликвидации было привлечено 8 единиц специальной техники и 36 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру