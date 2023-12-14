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В Смольном прошло заседание антитеррористической комиссии

фото ЗакС политика В Смольном прошло заседание антитеррористической комиссии

Губернатор Александр Беглов провел в Смольном заседание антитеррористической комиссии Петербурга и оперативного штаба, в котором приняли участие руководители исполнительных органов власти и управлений федеральных органов исполнительной власти, об этом 13 декабря сообщали в пресс-службе Смольного.

По мнению губернатор города, обстановка в Петербурге контролируемая.

"В поле зрения необходимо постоянно держать объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия оборонно-промышленного и топливо-энергетического комплексов", – подчеркнул Александр Беглов.

Также на заседании обсудили вопросы безопасности в новогодние и рождественские праздники. Беглов отметил, что новогодняя программа требует особой защищенности и усиления мер безопасности.

В конце заседания Александр Беглов поблагодарил всех причастных к сохранению безопасности в Петербурге за работу в уходящем 2023 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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