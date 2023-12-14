Стартовала прямая линия с Владимиром Путиным

В Москве стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что в 2023 году пресс-конференция проходит в совмещенном формате, то есть президент ответит и на вопросы СМИ, и на вопросы граждан.

Ведущие пресс-конференции рассказали, что перед мероприятием были отсмотрены миллионы вопросов. Они отметили, что многие вопросы связаны со спортом, СВО, культурой и так далее.

Стоит отметить, что, как показывает практика прошлых лет, ответы получают порядка 70-80 вопросов.

Фото: kremlin.ru