ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:09

Стартовала прямая линия с Владимиром Путиным

фото ЗакС политика Стартовала прямая линия с Владимиром Путиным

В Москве стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что в 2023 году пресс-конференция проходит в совмещенном формате, то есть президент ответит и на вопросы СМИ, и на вопросы граждан.

Ведущие пресс-конференции рассказали, что перед мероприятием были отсмотрены миллионы вопросов. Они отметили, что многие вопросы связаны со спортом, СВО, культурой и так далее.

Стоит отметить, что, как показывает практика прошлых лет, ответы получают порядка 70-80 вопросов. 

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама