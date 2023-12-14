Путин рассказал об экономической ситуации в России

Ведущая прямой линии с Владимиром Путиным Екатерина Березовская спросила у президента, какие показатели российской экономики растут в условиях сложной ситуации.

Президент ответил на вопрос, ссылаясь на информацию Министерства экономики. Путин отметил, что планируется рост ВВП до 3,5% к концу 2023 года, а на данный момент уже идет рост промышленности.

Также вырастет зарплата в среднем на 8% по стране, а также вырастут реальные доходы населения до 5%. Кроме этого, Путин назвал уровень безработицы в России – 2,9%.

Владимир Путин напомнил, что с 1 января повысится МРОТ на 18%.

Фото: kremlin.ru