Путин рассказал о ходе СВО и отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Президент Владимир Путин высказался по поводу хода СВО на Украине и возможности второй волны мобилизации.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, а они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили - о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе", – сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что все то, что Украина получила от Запада в качестве вооружения, продолжает уничтожаться российскими военными.

Также Путин ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина по поводу второй волны мобилизации. По его словам, в России идет большая кампания по привлечению в армию добровольцев. На данный момент 1,5 тысячи человек ежедневно, по данным Путина, изъявляют желание вступить в ряды армии.

В связи с этим Путин заключил, что новая волна мобилизация не планируется.

"Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет", - заявил президент.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"