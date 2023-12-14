ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:28

Путин рассказал о ходе СВО и отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

фото ЗакС политика Путин рассказал о ходе СВО и отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Президент Владимир Путин высказался по поводу хода СВО на Украине и возможности второй волны мобилизации. 

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, а они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили - о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе", – сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что все то, что Украина получила от Запада в качестве вооружения, продолжает уничтожаться российскими военными.

Также Путин ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина по поводу второй волны мобилизации. По его словам, в России идет большая кампания по привлечению в армию добровольцев. На данный момент 1,5 тысячи человек ежедневно, по данным Путина, изъявляют желание вступить в ряды армии. 

В связи с этим Путин заключил, что новая волна мобилизация не планируется. 

"Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет", - заявил президент. 

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама