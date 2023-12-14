В Петербурге предложили освободить почетных граждан от платы за парковку

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект о праве почетных граждан не платить за платную парковку. Документ подготовили депутаты Алексей Цивилев ("Единая Россия") и Ольга Герасина ("Новые люди").

Парламентарии предлагают расширить список льгот, на которые могут претендовать жители города, которым присвоено звание почетного гражданина.

"Пользоваться парковочными местами платной парковки, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, без внесения платы", - говорится в законопроекте.

Сейчас у почетных граждан есть возможность беспрепятственно посещать госучреждения, безотлагательно приходить на прием к губернатору города и остальными чиновниками, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Напомним, в Петербурге статус почетных граждан был присвоен 51 человеку. Среди них глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, а также действующий депутат ЗакСа Любовь Егорова, которая также сможет бесплатно пользоваться парковкой в случае принятия закона.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру