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"Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель что ли?": Путин не увидел "охоты на ведьм" в деле Баязитовой

фото ЗакС политика "Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель что ли?": Путин не увидел "охоты на ведьм" в деле Баязитовой

Во время прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин рассказал, что иногда удивляется, когда гособвинитель запрашивает крупные сроки по "экономическим" статьям. Об этом глава государства сообщил, когда отвечал на вопрос о деле администратора Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой, осужденной на пять лет за вымогательство у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. Прокурор просил лишить ее свободы на 14 лет. 

"Суров закон, но закон. Вот когда вы говорите такие вещи, я тоже же слышу, вижу, когда за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет… Откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом. Вообще как-то перебор, очевидно, но ведь и во многих странах экономические преступления в сфере налоговых преступлений, антимонопольной деятельности, борьбы с картелями, там складывают эти сроки. Люди получают запредельные какие-то сроки, по 100 лет", - ответил президент. 

Он подчеркнул, что законодателям возможно и следует пересмотреть границы наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса, но пока нужно руководствоваться действующими нормами. Путин также не согласился с доводом журналиста Life о том, что Баязитова стала жертвой "охоты на ведьм" - ведь она не политический деятель. 

"Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей, но что там охота на ведьм, что она такого сделала ,чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель что ли? Уверен, на нее не охотятся", - уверен президент. 

Напомним, по версии следствия Баязитова с другим автором канала Ольгой Архаровой якобы опубликовали порочащую информацию о предпринимателе, а позже потребовали у него 1 млн рублей за удаление этого контента. 

фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным


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