Прокуратура нашла нарушения бюджетного законодательства у муниципалов из Центрального района

Главы всех шести муниципалитетов Центрального района получили протест от прокуратуры из-на нарушений в действующих нормативных актах МО, сообщили в пресс-службе ведомства 14 декабря.

"Установлено, что в Положения о бюджетном процессе муниципальных образований Центрального района необоснованно включены полномочия органов местного самоуправления по установлению местных налогов и сборов, кроме того устанавливались размеры резервного фонда, а также отсутствовали требования о соответствии сводной бюджетной росписи закону о бюджете", - говорится в сообщении прокуратуры.

Муниципалы должны устранить нарушения с помощью корректировки муниципальных нормативно-правовых актов. Однако, не все смогут выполнить требования прокуратуры. Например, МО "Лиговка-Ямская", МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское", возможно, не смогут провести правомочное собрание депутатов. Большинство из них не являются на заседания совета. По этой же причине им грозит роспуск. Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков, например, сообщил в прокуратуру, что совет устранит нарушения на первом легитимном заседании. Вероятно, оно состоится в сентябре 2024 года, после муниципальных выборов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру