ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:40

Путин встретился со своим цифровым "двойником"

фото ЗакС политика Путин встретился со своим цифровым "двойником"

Во время прямой линии 14 декабря президента Владимира Путина спросили, есть ли у него двойники и как он относится к развитию искусственного интеллекта. Задал вопрос с экранов некий "студент СПбГУ", изобразивший "виртуальную копию" главы государства. 

"Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорить моим голосом… Но я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Что касается искусственного интеллекта… Это мой первый двойник, кстати сказать", - заявил президент. 

Похожий вопрос о ИИ задала девочка из Волгограда, которой рассказали в школе, что людей могут заменить роботы, в частности, ее родителей и бабушку. Президент заявил, что бабушку никто заменить не сможет. 

- Надо ли его бояться? Предотвратить развитие ИИ, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различает запахи, сам себя развивает, просто предотвратить невозможно. А значит, нужно возглавить, - ответил Путин. 

Путин подчеркнул нужно продолжать развивать отечественные системы ИИ, но чем это закончится — "никто не знает". 

фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама