За год Петербург принял на 80% больше пассажиров из ОАЭ и Ирана

В декабре в Пулково приняли на 80% больше пассажиров из Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана, чем годом ранее, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Асият Халваши из компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

По ее словам, ближневосточное направление продолжает развиваться, прорабатывается открытие новых воздушных маршрутов. Согласно прогнозу, в скором будущем в город смогут попадать до 1 млн гостей из региона ежегодно.

В уходящем году из Пулково впервые открылись прямые рейсы, связывающие Петербург со столицей ОАЭ Абу-Даби, а также с Алжиром.

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