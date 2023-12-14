Петербург и Новгород свяжет дополнительная "Ласточка" с минимумом остановок

С 23 декабря из Петербурга в Новгород можно будет добраться всего за два часа. Для этого Октябрьская железная дорога запустит специальные электрички — "Ласточки"-экспресс. Обычные "Ласточки" преодолевают расстояние между двумя городами за три и более часов.

Новая пара поездов будет обслуживать пассажиров по выходным. Билеты на них предусмотрены с указанием места, коих в поезде имеется 360. Предполагается, что новшество простимулирует внутренний российский туризм.

Оnправление с Московского вокзала будет совершаться в 6:55, а выезд из Новгорода — в 16:00. Единственная остановка, длительностью в одну минуту, запланирована в Тосно.

Фото: ЗАКС.Ру