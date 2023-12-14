На петербургского адвоката завели дело из-за махинаций с накоплениями пенсионера

Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего адвоката, которого по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) поместили под домашний арест.

По версии ведомства, юрист вместе с сообщниками путем фальсификации документов попытались похитить у пожилого горожанина крупную сумму денег, которая у последнего образовалась после продажи квартиры. Умысел не был доведен до конца: правоохранители вмешались раньше, чем суд принял иск фигурантов к рассмотрению. Адвокат и сообщники добивались взыскания с пенсионера несуществующего долга в размере 5 млн рублей, а также процентов за пользование "одолженными" деньгами.

Дело объединили в одно производство с другим, в рамках которого расследуется похожая махинация с недвижимостью.

Фото: ЗАКС.Ру