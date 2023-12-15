Муниципальный депутат из Шушар рискует получить штраф из-за рекламы у себя в группе без маркировки

Петербургскому депутату МО "Поселок Шушары" Тимуру Туктарову придется ответить по делу о немаркированной рекламе, об этом 15 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В группе депутата в социальной сети "ВКонтакте" "Детскосельский онлайн" размещалась реклама всего: начиная от услуг маникюра и заканчивая пельменями и котлетами.

В начале декабря 2023 года Туктарову пришло на почту, которая привязана к группе, письмо от Управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу с перечислением девяти постов за сентябрь, в которых содержится реклама разных товаров и услуг местных жителей.

Незадолго до этого в силу вступили поправки в закон о рекламе, которые предполагают создание единой системы учета всей интернет-рекламы в России и обязательную маркировку каждого объявления. В группе депутата маркировки не оказалось.

"Я не отрицаю, что это реклама, у нас действительно такие объявления можно было подать за 500 рублей. И, если открыть любую районную группу, – так везде. Но почему ко мне тогда прицепились?" – сказал Туктаров.

Оказалось, что в ФАС обратился неизвестный заявитель, и дело было возбуждено. В службе уточнили, что это первый такой случай в Петербурге после поправок, однако другие подробности комментировать отказались.

Фото: unsplash.com