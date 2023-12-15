Петербургский депутат предложил ввести штрафы за оскорбление врачей и учителей

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук (КПРФ) внес в парламент проект федеральной законодательной инициативы о введении ответственности за оскорбления медицинских работников и учителей при исполнении ими должностных обязанностей. Соответствующую норму он предлагает закрепить в КоАП.

"Законопроект демонстрирует важность уважения к работникам образования и здравоохранения в нашем обществе. Отношение социума к ним является отражением уровнем развития нравственных ценностей данного общества. Принятие закона позволит подчеркнуть важность защиты этих профессий. Основное достоинство данного закона состоит в том, что он сохраняет пропорциональность наказания, обеспечивая справедливость и защиту прав и интересов жертв оскорблений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Размер штрафов за нелестные высказывания, согласно тексту документа, опубликованному на сайте парламента, может составлять от 30 до 50 тысяч рублей, однако автор законопроекта Зинчук в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что предлагал штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Как в Заксобрании смогли напутать — депутат не уточнил. Он добавил, что размер санкции можно будет уточнить в рамках второго чтения законопроекта.

Зинчук в обосновании актуальности своей инициативы приводит результаты опроса, проведенного среди 2,8 тысяч учителей из 75 регионов страны: 70% опрошенных на регулярной основе сталкиваются с разными формами оскорблений, 51% — получали угрозы от учеников, 28% — получали комментарии интимного характера, а 42% — стали жертвами интернет-травли. У медработников ситуация не лучше. За пять месяцев 2020 года по данным Международного комитета Красного Креста зарегистрировано более 600 случаев угроз и насилия в отношении медицинских работников.

Предполагается, что закон о штрафах за оскорбления учителей и врачей в случае его принятия начнет действовать в День знаний, 1 сентября 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру