Издательство АСТ приостанавливает распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова

Издательство АСТ выложило заявление генерального директора Павла Гришкова о том, что издательство приостанавливает выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, об этом 14 декабря появилось сообщение на сайте АСТ.

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", – пишет Гришков.

Кроме приостановки выпуска, в московских магазинах "Читай-город – Буквоед" изымают из продажи книги писателей, об этом сообщили на сайте магазинов.

В сообщении уточняется, что книги убираются с продажи из-за высказываний Акунина и Быкова, "которые получили широкую огласку в СМИ".

Фото: unsplash.com