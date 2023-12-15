Три петербургских кота попали в топ-10 котиков в СМИ

Исследовательская компания "Медиалогия" 15 декабря составила рейтинг самых популярных котов в СМИ в 2023 году. В топ-10 вошли сразу три петербургских кота, об этом сообщили в пресс-службе компании.

На первом месте оказался эрмитажный кот по кличке Паша, которого не могли поймать сотрудники петербургского музея два месяца. Паша разгуливал по ночам в залах Эрмитажа, из-за чего постоянно срабатывала сигнализация. Однако кота удалось все-таки поймать.

Еще один представитель семейства кошачьих из Петербурга попал в топ-10 котиков в СМИ и занял четвертое место. Этим котом стал детеныш манулов, который родился в Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет. Котенка назвали Шу, потому что, по рассказам сотрудников, он забавно шипел на людей.

Это не единственный котенок из Петербурга, который попал в топ-10. На восьмом месте расположился котенок Уголек, которого спали пожарники в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк