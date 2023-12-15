Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 31 марта 2024 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении противокоронавирусных ограничений до конца марта 2024 года, об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Все ныне существующие ограничения продлены до 31 марта 2024 года, включая запрет на проведение и посещение публичных мероприятий, а также курение кальянов в общественных местах. Прошлое постановление губернатора продлевало ограничения до 31 декабря 2023 года.

Однако некоторые ограничения все-таки утратят свою силу. С 1 февраля 2024 года отменяется условие о предоставлении услуг в МФЦ по предварительной записи.

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