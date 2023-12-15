Минюст обновил реестр иностранных агентов 15 декабря

Актер Анатолий Вайсман (он же Белый)* 15 декабря Минюстом был внесен в реестр иностранных агентов. Кроме него, в список попали бывшая депутат из Новосибирска Хельга Пирогова**, журналист Андрей Затирко***, главный редактор издания "Кавказский узел"**** Григорий Шведов***** и создатель "Гражданского совета"****** Денис Соколов*******.

В числе причин внесения актера Анатолия Вайсмана* указано участие в создании материалов иностранных агентов. По той же причине в список иноагентов попали журналист Андрей Затирко*** и Григорий Шведов*****.

Бывший депутат Хельга Пирогова**, по мнению Минюста, активно сотрудничала с иностранными СМИ и распространяла ложную информацию о принимаемых органами власти России решениях.

Дениса Соколова******* Минюст включил в список иностранных агентов, так как он, по данным Минюста, осуществлял поддержку ВСУ и призывал к деятельности, которая может навредить целостности России.

*Минюст внес Анатолия Вайсмана в список иноагентов

**Минюст внес Хельгу Пирогову в список иноагентов

***Минюст внес Андрея Затирко в список иноагентов

****Минюст внес "Кавказский узел" в список иноагентов

*****Минюст внес Григория Шведова в список иноагентов

******Минюст внес "Гражданский совет" в список нежелательных организаций

*******Минюст внес Дениса Соколова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру