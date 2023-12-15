Минюст обновил реестр иностранных агентов 15 декабря

Актер Анатолий Вайсман (он же Белый)* 15 декабря Минюстом был внесен в реестр иностранных агентов. Кроме него, в список попали бывшая депутат из Новосибирска Хельга Пирогова**, журналист Андрей Затирко***, главный редактор издания "Кавказский узел"**** Григорий Шведов***** и создатель "Гражданского совета"****** Денис Соколов*******.
В числе причин внесения актера Анатолия Вайсмана* указано участие в создании материалов иностранных агентов. По той же причине в список иноагентов попали журналист Андрей Затирко*** и Григорий Шведов*****.
Бывший депутат Хельга Пирогова**, по мнению Минюста, активно сотрудничала с иностранными СМИ и распространяла ложную информацию о принимаемых органами власти России решениях.
Дениса Соколова******* Минюст включил в список иностранных агентов, так как он, по данным Минюста, осуществлял поддержку ВСУ и призывал к деятельности, которая может навредить целостности России.
*Минюст внес Анатолия Вайсмана в список иноагентов
**Минюст внес Хельгу Пирогову в список иноагентов
***Минюст внес Андрея Затирко в список иноагентов
****Минюст внес "Кавказский узел" в список иноагентов
*****Минюст внес Григория Шведова в список иноагентов
******Минюст внес "Гражданский совет" в список нежелательных организаций
*******Минюст внес Дениса Соколова в список иноагентов