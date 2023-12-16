Петербуржцев будут судить за мошенничество при аудите пожарных рисков в метро

Петербургский главк МВД закончил расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при аудите пожарных рисков в метрополитене. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о госконтракте, заключенном в 2017 году.

Подрядчик завысил цену работ в три раза, чем городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 61 млн рублей. Обвиняемых в деле двое: это 42-летний бывший сотрудник службы пожарной безопасности подземки и 40-летний гендиректор компании-подрядчика. Их задержали в начале прошлого года.

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен был проверить помещения станций метро, добиться присвоения объектам категории пониженного риска и тем самым минимизировать число последующих противопожарных проверок МЧС.

На время следствия обоим фигурантам избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Рассматривать их дело будет Фрунзенский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру