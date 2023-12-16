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Новости 12:44

Милонов предположил, что в Петербурге могли закончиться дворники

фото ЗакС политика Милонов предположил, что в Петербурге могли закончиться дворники

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своих последних впечатлениях от зимнего Петербурга, где в течение последней недели наблюдаются снегопады.

Качество уборки, по его наблюдениям, оставляет желать лучшего, и депутата интересуют причины такого положения дел. В глазах единоросса ситуация не отличается от московской, где последний снегопад оказался рекордным.

"Не знаю, что произошло. У меня военные ботинки, даже в них скользко ходить. Может, кончились дворники?" - задался он вопросом в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Из увиденного Милонов сделал вывод о необходимости проведения реформы. Ему представляется правильным, если каждый конкретный дворник будет наниматься непосредственно гражданами, а не действовать от лица управляющей компании.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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