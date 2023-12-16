Пожар с эвакуацией 50 человек привлек внимание петербургской прокуратуры

Утром 16 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира, о чем сообщил региональный главк МЧС. За полчаса пожар, объявший площадь 50 кв. метров, удалось потушить силами 25 специалистов и пяти спецмашин.

В ходе ликвидации возгорания пострадали два человека, которых госпитализировали. Еще пятьдесят жильцов дома №2 по Бумажной улице потребовалось эвакуировать.

Происшествием заинтересовалась прокуратура, приступившая к изучению его причин и деталей. Надзорное ведомство контролирует проверку, проводимую ГУ МЧС.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram