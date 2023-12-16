Путин пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец

Днем 16 декабря в столичном концертном зале "Зарядье" проходит собрание инициативной группы по выдвижению президента Владимира Путина на его пятый по счету президентский срок, пишет "Интерфакс". На встрече присутствует свыше пятисот человек.

В ходе еще не завершившегося мероприятия будет провозглашено, что глав государства будет баллотироваться не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец.

Об этом сообщили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и лидер справедливороссов Сергей Миронов. В кампании Путина примут активное участие более 3,5 млн единороссов и сочувствующих им.

Самовыдвижение означает, что кандидату придется собрать 300 тысяч подписей по всей стране. Таким же образом Путин поступил на предыдущих выборах 2018 года.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин публично заявил с трибуны, что "правительство Российской Федерации – это команда Путина".

фото: kremlin.ru