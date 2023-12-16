В Петербурге задержали белоруса, уклоняющегося от призыва в своей стране

Петербургские полицейские задержали 25-летнего гражданина Белоруссии, которого разыскивают в его собственной стране в рамках уголовного дела об уклонении от воинского призыва. Об этом сообщает медиапроект "Патрульный Петербурга".

В России молодой человек оказался в конце мая, рассчитывая найти работу. Задержание случилось накануне на Вознесенском проспекте.

Уроженцу Витебской области пока не избрали меру пресечения. Правоохранители сообщили данные о нем белорусским коллегам.

В межгосударственный розыск задержанного объявили после того, как в марте он не явился в военкомат по повестке.

Фото: ЗАКС.Ру