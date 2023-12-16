"Общество.Будущее" готовится к муниципальным выборам в Петербурге

Движение "Общество.Будущее" намерено принять участие в муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре 2024 года в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. О планах на электоральный период рассказал руководитель городского отделения Савва Федосеев на открытом собрании объединения 16 декабря. Мероприятие, приуроченное к трехлетию движения, также посетил один из основателей ОБ Роман Юнеман.

— Мы умеем заниматься независимой политикой даже в таких условиях, в условиях СВО. Прямо сейчас мы уже готовимся к тому, что пойдем на муниципальные выборы в Петербурге в 2024 году, — заявил Федосеев перед сторонниками.

Под кураторством движения на выборы точно пойдут действующий депутат МО "Правобережный" Фёдор Грудин, а также градозащитный активист Рамиль Кавиев - он будет баллотироваться в МО "Академическое". Федосеев в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что сейчас есть порядка 20 человек, которые с большой вероятностью будут представлять ОБ на выборах. Сам Федосеев пока не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

— Я, честно говоря, не могу ответить себе, буду ли я выдвигаться или нет. По многим причинам, я могу подозревать, от того, что я могу быть в условном "черном списке", до того, что, возможно, мне придется больше заниматься сбором средств для штаба и кандидатов. <…> Если я пойду, то я подозреваю, что это будет какой-то очень хитрый ход , — сообщил ЗАКС.Ру Федосеев.

В "Общество.Будущее" допускают, что сторонники движения могут быть выдвинуты какой-либо зарегистрированной партией.

Напомним, петербургские сторонники ОБ предпринимают попытки избраться с 2021 года. Куратор городского отделения движения Савва Федосеев выдвигался в Законодательное собрание, но так и не сумел попасть в бюллетень из-за проблем с подписями за его выдвижение. Позже по аналогичным причинам он был снят с дополнительных муниципальных выборов в МО "Дачное".

"Общество.Будущее" было основано московскими политиками Романом Юнеманом и Даниилом Махницким в начале 2020 года. Сейчас в нем состоит более 600 человек. Объединение заявляет, что придерживается демократических принципов и выступает в качестве оппозиции действующей власти. Также среди приоритетных задач движения - защита "русских и русской культуры". После начала спецоперации первые лица ОБ неоднозначно высказались на эту тему, однако они считают необходимым помогать гражданскому населению Донбасса и российским военным.





текст и фото Константин Леньков