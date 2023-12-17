ФРГ предупредила россиян о возможной конфискации новогодних подарков на таможне

Таможенная служба Германии готова будет конфисковать поступающие из России рождественские подарки, если в них обнаружат санкционные товары. На предупреждение ведомства, апеллирующего к решению ЕС 2014 года, ссылается ТАСС.

Из позиции таможни ФРГ следует, что изъять могут самые разнообразные предметы: от изделий из древесины и драгметаллов до сигарет и косметики. Не исключен даже арест книг и детских игрушек.

В нынешнем году в Германии не раз практиковалась конфискация автомобилей с российскими номерами. При этом не имело значения, выполнял ли транспорт транзитную функцию или же представлял собой товар, выставленный на продажу.

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