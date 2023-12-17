Под Петербургом после смертельного ДТП задержали нелегального мигранта

Минувшей ночью петербургские полицейские устроили погоню за автомобилем Hyundai. Во время преследования иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в "Ладу". Это случилось в Сосново. Находившаяся в салоне последней пассажирка скончалась на месте, о чем сообщает региональный главк МВД.

При задержании выяснилось, что скрывавшийся от силовиков водитель оказался 34-летним выходцем из стран ближнего зарубежья, нелегально находящийся в России. На момент задержания он был нетрезв. Из аварии мигрант вышел невредимым.

Мужчину увезли в участок. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру