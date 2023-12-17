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Новости 12:50

Под Петербургом после смертельного ДТП задержали нелегального мигранта

фото ЗакС политика Под Петербургом после смертельного ДТП задержали нелегального мигранта

Минувшей ночью петербургские полицейские устроили погоню за автомобилем Hyundai. Во время преследования иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в "Ладу". Это случилось в Сосново. Находившаяся в салоне последней пассажирка скончалась на месте, о чем сообщает региональный главк МВД.

При задержании выяснилось, что скрывавшийся от силовиков водитель оказался 34-летним выходцем из стран ближнего зарубежья, нелегально находящийся в России. На момент задержания он был нетрезв. Из аварии мигрант вышел невредимым.

Мужчину увезли в участок. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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