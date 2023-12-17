Неизвестные нанесли Z-символику на витрину книжного магазина "Все свободны"

Администрация петербургского книжного магазина "Все свободны" (улица Некрасова, 23) рассказала о выходке, от которой пострадал внешний вид торговой точки. Неизвестный прохожий изменил внешний вид надписи "Мир" на витрине магазина, приклеив поверх нее сочетание из двух крупных литер: "ZA".

"Множится движение за мир во всём мире, что не может не радовать. Но в следующий раз давайте после согласования с нами, ок?" - гласит комментарий к случившемуся, опубликованный в официальном Telegram-канале "Все свободны"

В социальных сетях магазин с 24 февраля прошлого года последовательно транслирует пацифистскую точку зрения на общественно-политические события. Нынешней весной та же самая витрина пострадала от того, что кто-то выстрелил в нее снаружи.

Фото: ЗАКС.Ру