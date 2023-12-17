На встрече желающих выдвинуть в президенты журналистку Дунцову отключили свет

В московских Текстильщиках 17 декабря инициативная группа сторонников журналистки Екатерины Дунцовой пытается провести встречу по ее выдвижению в президенты. По закону для этого требуется не менее 500 человек. Как сообщает Telegram-канал потенциального кандидата, поддержать женщину пришли уже более шести сотен людей. Больше зал просто не способен вместить.

К середине дня собравшиеся столкнулись с кратковременным отключением электричества. На помощь им пришли резервные генераторы. Участники продолжающейся встречи готовы к новым "мелким пакостям".

Екатерина Дунцова — журналистка из Ржева, успевшая поработать на муниципальном уровне. В ее программе обращают на себя внимание пацифистские тезисы, а также утверждение о необходимости освобождения политзаключенных. Вскоре после того, как Дунцова объявила о желании баллотироваться, журналистку вызвали в прокуратуру для прояснения ее взглядов на военную спецоперацию.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой