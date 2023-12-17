Милонов попросил у Деда Мороза отправить его в зону СВО

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов рассказал о своем главном новогоднем желании. Оно оказалось настолько сильным, что политик поделился им с Дедом Морозом, представившись как просто Виталий.

"У меня есть мечта — встретить Новый год вместе со своими парнями в зоне СВО", - рассказал он о своем письме Деду Морозу изданию Daily Storm.

В течение первого года спецоперации петербуржец регулярно публиковал фотографии и видеозаписи, сделанные в военной форме и рядом с военной техникой. Впоследствии глава думской фракции единороссов Владимир Васильев потребовал от коллег прекратить ездить в зону боевых действий. Милонов, по его собственному признанию, дисциплину соблюдает: "запрет есть запрет".

Фото: ЗАКС.Ру