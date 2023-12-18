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Новости 11:52

Из-за гибели рабочего в Петербурге возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за гибели рабочего в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в связи с гибелью гражданина при проведении инженерных работ в Невском районе. Несчастный случай имел место накануне на улице Подвойского. 

Погибший, нанятый одной из коммерческих организаций, на момент происшествия находился в траншее и был занят работами по изоляции трубы. Его смерть наступила в результате обрушения грунта. Дело завели по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), передает региональное управление СК.

Следователи продолжают собирать сведения об инциденте, в том числе назначая экспертизы.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram


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