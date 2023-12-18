Госпиталь для ветеранов войн заработал для пациентов с ковидом

Основная площадка Госпиталя для ветеранов войн с 18 декабря приступила к приему инфекционных больных, сообщили в петербургском комитете по здравоохранению. Всего в медицинском учреждении были перепрофилированы более 400 коек.

"В Петербурге для инфекционных больных перепрофилируется основная площадка Госпиталя для ветеранов войн. С сегодняшнего дня там развернуто 410 коек для инфекционных больных", — говорится в сообщении комздрава.

Всего на текущий момент в городе насчитывается 2 799 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Из них свободны 18,5% мест.

На прошлой неделе рост госпитализаций пациентов составил 12,6% относительно показателей предыдущей семидневки. Всего же в городе насчитывается 43,1 тысячи случаев заболевания пневмониями, ковидом и различными ОРВИ. Более 40 тысяч пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Фото: ЗАКС.Ру