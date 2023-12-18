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Новости 13:25

На Красной площади задержали моделей, переодетых в полицейскую форму

фото ЗакС политика На Красной площади задержали моделей, переодетых в полицейскую форму

Съемка видеоролика на Красной площади 18 декабря обернулась для ее участниц задержанием, сообщает медиапроект Astra.

Перед появлением настоящих силовиков девушки, позировавшие перед камерой, были переодеты в полицейскую форму и имитировали сцену воображаемого задержания.

Съемки проводились в так называемом стиле Slavic girl. В кадре, помимо всего прочего, присутствовали красная икра и одежда из пушнины.

На задержанных составили протоколы по митинговой статье 20.2 КоАП и по статье о незаконном ношении полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру


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