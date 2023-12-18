В Кировске начали строить поликлинику для взрослых и детей

В городе Кировск Ленинградской области начались работы по возведению новой поликлиники, которая будет принимать клиентов по всем медицинским направлениям. Реализация проекта рассчитана на два года, передает пресс-служба администрации региона.

Работы, по словам вице-губернатора Евгения Барановского, стали частью областной программы по развитию учреждений здравоохранения: уже в следующем году достроят поликлиники в Мурино и Новоселье. В свою очередь, будущая поликлиника в Кировске рассчитана на взрослых и детей и способна будет справиться с 600 посещениями в день. Среди прочего, в ней разместятся стационары и отделение скорой помощи.

На сегодняшний день в Кировске функционирует больница, построенная еще в советское время. Она принимает пациентов со всей области.

фото: lenobl.ru