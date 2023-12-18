На Гражданке построили новый детский сад

На севере Петербурга подошло к концу строительство трехэтажного детского сада в новом жилом комплексе на улице Брянцева, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Объектом занималось АО "СМУ №2 ТРЕСТА №16".

Дошкольное учреждение с яркими интерьерами способно будет принять 110 воспитанников, которых поделят на пять групп, включая ясельную. Дети из последней группы будут пользоваться отдельным входом. Для дошкольников обустроили спальни, помещения для активного отдыха, залы для физкультуры и музицирования. В распоряжение посетителей детсада передали также крытые площадки во дворе.

В оставшиеся две недели уходящего года в городе планируют провести открытие еще пяти садиков.

фото: gov.spb.ru