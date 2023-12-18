Петербург вошел в десятку регионов по доступности автомобилей

Петербург оказался на десятом месте в рейтинге регионов России по доле семей, способных приобрести и содержать новый автомобиль, сообщило 18 декабря РИА "Новости". Первые места достались Ямало-Ненецкому автономному округу и Магаданской области.

Согласно результатам исследования, по итогам января-ноября 2023 года в стране было продано в полтора раза больше новых машин, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом темпы роста осенью превышали 100 % относительно показателей осенних месяцев 2022 года. В среднем же, согласно данным исследования, приобрести в кредит и владеть автомобилем стоимостью в один миллион рублей в этом году могут себе позволить на 2,6 % больше семей, чем годом ранее.

Помимо Ямало-Ненецкого АО и Магаданской области, в первую тройку регионов по доступности машин вошел также Чукотский автономный округ. На территории первого из них 59,6 % семей могут позволить себе приобрести в кредит машину стоимостью один миллион рублей и 28,8 % могут купить в кредит автомобиль ценой 2,6 миллиона рублей.

В Москве такой возможностью обладают 38,2 и 17,9 % семей соответственно. С такими показателями столица разместилась на седьмом месте списка. Петербург замкнул первую десятку рейтинга, здесь подобное могут себе позволить 32,7 и 11,2 % семей.

Хуже всего обстоят дела в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. В среднем же по России машину стоимостью миллион могут себе позволить 18,9 % семей, а стоимостью 2,6 миллиона рублей — 5,8 % семей.

Фото: ЗАКС.Ру