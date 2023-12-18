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Новости 16:53

КГИОП не стал рассматривать заявку на признание памятником корпуса завода "Климов"

фото ЗакС политика КГИОП не стал рассматривать заявку на признание памятником корпуса завода "Климов"

Петербургские градозащитники сообщили, что КГИОП вернул им заявку на включение в реестр памятников одного из корпусов завода "Климов" до окончания срока ее рассмотрения.

Формальным основанием для бездействия чиновников стало отсутствие фотографий интерьеров здания, построенного в стиле сталинский неоклассицизм. Активисты поставили ответ комитета под сомнение, указав, что на объект (Кантемировская улица, 11) невозможно попасть без специального разрешения.

Более того, градозащитники утверждают, что сегодня не существует норм, по которым заявления можно было бы возвращать без рассмотрения под каким-либо предлогом.

Отказ признавать здание памятником позволило компании "Прайд" в минувшие выходные продолжить снос корпусов на территории завода.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram


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