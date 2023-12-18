Мундепа из Коми оштрафовали почти на полтора миллиона рублей

Суд в Республике Коми приговорил депутата совета Корткеросского района Надежду Макарову к 1,4 млн рублей в рамках дела о коммерческом подкупе (ст. 204 УК). Об этом сообщила прокуратура региона. Макарова возглавляет сельскохозяйственный кооператив "Исток".

Следствие и суд установили, что мундепа в 2020 году подкупил индивидуальный предприниматель, занятый работами по мелиорации. Он заплатил главе кооператива 705 тысяч рублей за беспрепятственную приемку работ и за заключение новых аналогичных контрактов на мелиорацию.

У фигурантки, не признавшей вину, конфисковали в доход госбюджета предмет подкупа - 705 тысяч рублей. Кроме того, суд арестовал ее имущество на сумму 1,8 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру