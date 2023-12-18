Чиновники сочли небезопасными ведущиеся возле ТЮЗа инженерные работы

Петербургские чиновники осмотрели зону инженерных работ, ведущихся возле Театра юного зрителя с августа, и остались не удовлетворены качеством зимней уборки территории. Последняя, согласно принятым в городе правилам, тоже входит в сферу ответственности подрядчика. Исполнитель подобных работ должен очищать от снега и льда прилегающие к зоне работ три метра земли.

"Особенно важно соблюдение этого правила, когда сквозь территорию организован проход пешеходов", - говорится в сообщении Государственной административно-технической инспекции.

Начальник инспекции Алексей Геращенко отметил, что в случае с ТЮЗом ситуация еще более серьезная, поскольку возле здания регулярно проводятся различные детские мероприятия.

Подрядчик, которого упрекают в недостатке "должной культуры производства работ", уже получал предостережения от ГАТИ. Ему сделали новые замечания. Нарушения должны быть исправлены в предельно сжатые сроки. Во время последнего визита чиновников обнаружилось, что местность пересечена неогороженными траншеями. Более того, между заборами, мешающими пройти в опасную зону работ, имеются промежутки, через которые могут пробраться и травмироваться дети.

фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / ВКонтакте