Дом на Васильевском острове хотят лишить статуса памятника

Петербургский комитет по охране памятников заказал историко-культурную экспертизу дома Грекова (Академический переулок, 9/3, угол с 8-й линией Васильевского острова), на которую обратило внимание издание "Канонер".

Документ за авторством Максима Филиповича заканчивается выводом о необходимости снять здание с государственной охраны ввиду его недостаточной архитектурно-художественной ценности.

По мнению эксперта, дом Кенига представляет собой типичный доходный дом рубежа XVIII-XIX веков. С высокой долей вероятности КГИОП примет экспертизу как руководство к действию и переведет объект в категорию исторических зданий.

В дореволюционной России объект не единожды перестраивали, при этом его облик с 1840-х годов не менялся, за исключением сноса одного из флигелей в советский период. Сегодня дом Кенига исполняет жилую функцию, в нем также принимает клиентов почтовое отделение № 199034.

фото: Citywalls.ru, Mary