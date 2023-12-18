Беглов объявил об уменьшении сроков подготовки документации на планировку территорий

В 2023 году Смольному удалось достичь сокращения времени, затрачиваемого на подготовку документации для планировки территорий, утверждает губернатор Александр Беглов. Согласно его заявлению, чиновники вдвое уменьшили сроки подготовки постановлений об изъятии земельных участков.

"В уходящем году нам удалось значительно уменьшить сроки разработки документов по планировке территорий. Вдвое — с 90 до 45 дней — сократили время на подготовку постановлений об изъятии земельных участков для государственных нужд", — приводит слова градоначальника "Петербургский дневник".

Как считает Беглов, уменьшение времени на документооборот способствует ускорению работ по строительству и ремонту дорог и развязок.

Фото: ЗАКС.Ру