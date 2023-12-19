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"Аэрофлот" хочет отправлять самолеты из Пулково в Москву каждые полчаса

фото ЗакС политика "Аэрофлот" хочет отправлять самолеты из Пулково в Москву каждые полчаса

Авиакомпания "Аэрофлот" в 2024 году хочет запустить новую систему полетов между Петербургом и Москвой, об этом 19 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на компанию.

Предполагается, что компания хочет запустить не просто перелеты, а авиашаттлы. В таком случае самолеты из петербургского Пулково в Москву будут летать каждые 20-30 минут.

Также уточняется, что билеты на такие рейсы будут с открытой датой, то есть пассажир может купить билет и полететь в любой день.

Такую инициативу могут начать пробовать в работе уже летом 2024 года. В компании рассматривают вариант введения абонементов с определенным количеством перелетов. Также такой билет может помочь пройти проверки в аэропорту быстрее.

Фото: ЗАКС.Ру


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