Беглов продлил на год меры поддержки детям участников СВО

Меры поддержки детей участников спецоперации продлены в Петербурге еще на год, следует из постановления городского правительства. Подписанное губернатором Александром Бегловым постановление было опубликовано на сайте Смольного вечером 18 декабря.

Согласно тексту документа, действие мер поддержки детей из семей участников СВО пролонгируется в Петербурге на весь следующий год. Если ранее предельной датой для них было установлено 31 декабря 2023 года, то теперь — последний день 2024 года.

Льготы касаются предоставления льгот на питание в школах и на проезд в общественном транспорте. Они распространяются на не достигших совершеннолетия петербуржцев, один из родителей которых находится в зоне СВО. Также льготный проезд полагается совершеннолетним родственникам бойцов, получающим высшее образование.

Фото: ЗАКС.Ру