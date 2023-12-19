Вишневский обратился к Дрегвалю из-за ремонта теплоснабжения в Коломне

Депутат Заксобрания Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Сергею Дрегвалю с просьбой проконтролировать выполнение ремонтных работ на теплосетях в МО "Коломна". Также он попросил чиновника проследить за соблюдением сроков проводимого ремонта.

В своем письме Вишневский уведомил адресата о проведении ремонта в округе "с отключением отопления примерно в половине жилых домов и социальных учреждений". В качестве источника подобной информации он сослался на полученную от местных жителей копию объявления о проводимых работах.

"Речь идет об участке, где зимой 2022-2023 годов многократно были аварии, и жители обоснованно опасаются как за качество ремонтных работ, так и за соблюдение сроков отключения теплоснабжения", — отметил в своем обращении парламентарий.

Предполагается, что работы должны быть выполнены к 16:00 вторника. Вишневский попросил Дрегваля проконтролировать соблюдение объявленного срока завершения ремонта.

Фото: ЗАКС.Ру