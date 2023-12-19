В Кремле не стали распространяться о формате новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался посвящать журналистов в детали предстоящего новогоднего обращения Владимира Путина, сообщило 19 декабря РИА "Новости". Свою позицию представитель Кремля объяснил тем, что формат поздравления президентом россиян никогда не анонсируется.

"Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем, не будем анонсировать и в этом году", — отреагировал Песков на просьбу рассказать о формате новогоднего выступления Путина.

Президент России традиционно выступает к обращением к народу в новогоднюю ночь. Как правило, происходит это на фоне Кремля, однако в прошлом году Путин записал свою речь из штаба Южного военного округа. Там он стоял в окружении военнослужащих и участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру