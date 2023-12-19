Бастрыкин заинтересовался избиением инвалида СВО в Биржевом переулке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался видео, на котором двое избивают участника специальной военной операции без руки в Петербурге, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В понедельник, 18 декабря, в Биржевом переулке на Васильевском острове 40-летний участник СВО без руки шел с женой и сделал замечание двум мужчинам из-за того, что они припарковали автомобиль на тротуаре. В итоге они избили инвалида, об этом 18 декабря писала "Фонтанка.ру".

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад об установленных обстоятельствах. Ход и расследование поставят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

На данный момент мужчины 31 и 33 лет задержаны правоохранительными органами.

Фото: пресс-служба СК РФ