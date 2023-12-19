В Петербурге планируют отметить 100-летие переименования города в Ленинград

Председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин рассказал, что городские власти планируют в 2024 году отпраздновать 100-летие со дня переименования города в Ленинград. Об этом он сообщил на заседании правительства Петербурга 19 декабря.

Болтин уточнил, что мероприятия готовит топонимическая комиссия. По его словам, планируется выпуск специальных альманахов к 100-летию переименования, в том числе в цифровом формате.

Напомним, Петроград переименовали в Ленинград 26 января 1924 года. Такое решение принял Центральный комитет КПСС. Прежнее имя Санкт-Петербург город получил в 1991 году по результатам референдума.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительствта Петербурга