Три московских аэропорта временно не принимают и не выпускают самолеты

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыто воздушное пространство на прилет и вылет самолетов, об этом 19 декабря пишет MSK11.ru.

Как пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково, в воздушной гавани были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Работа аэропорта на данный момент осуществляется по согласованию.

Кроме этого, "Фонтанка.ру" со ссылкой на Telegram-каналы пишет, что причина остановки работы аэропортов для самолетов в введении плана "Ковер", который связан с работой систем ПВО.

Фото: ЗАКС.Ру