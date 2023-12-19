В Смольном одобрили строительство вторых вестибюлей "Василеостровской" и "Балтийской"

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города были одобрены проекты вторых вестибюлей станций метрополитена "Василеостровская" и "Балтийская", об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Планируется, что новый вестибюль станции "Василеостровская" появится на пересечении 11-линии и Среднего проспекта В.О., а вестибюль "Балтийской" на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара.

Как отметил Александр Беглов, строительство второго вестибюля станции "Василеостровская" поможет увеличить пропускную способность и равномерно распределить нагрузку.

Кроме этого, Беглов высказался по поводу строительства вестибюля "Балтийской". Он отметил, что подземные переходы у станции были спроектированы с расчетом на строительство второго вестибюля.

Фото: ЗАКС.Ру